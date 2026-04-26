Трамп связал стрельбу с отсутствием в Белом доме секретного бального зала

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее «прошлой ночью», написал в Truth Social, что этого не случилось бы, если бы в Белом доме был секретный бальный зал.
«То, что произошло прошлой ночью, — это именно та причина, по которой наша великая армия, секретная служба, правоохранительные органы и, по разным причинам, каждый президент за последние 150 лет ТРЕБОВАЛИ построить большой, безопасный и защищенный бальный зал НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОГО ДОМА. Это событие никогда бы не произошло cо сверхсекретным бальным залом, который в настоящее время строится в Белом доме», — заявил Трамп.
По его словам, этот зал оснащен «всеми возможными системами безопасности высочайшего уровня» и находится в самом охраняемом здании мира — Белом доме.
В 2025 году Трамп начал реконструкцию Восточного крыла Белого дома, чтобы построить новый бальный зал стоимостью $400 млн. В октябре крыло снесли. Строительство, как утверждал американский лидер, финансируется частными донорами. В конце марта этого года суд постановил приостановить строительство зала из-за иска Национального фонда сохранения исторического наследия. Однако на прошлой неделе апелляционный суд разрешил продолжить стройку.
В субботу вечером в зале приемов отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, произошла стрельба. На ужине присутствовал Трамп.
Вооруженный дробовиком и пистолетом мужчина ранил сотрудника службы безопасности. Предполагаемый стрелок задержан, он заявил, что его целью были американские чиновники, но Трампа не назвал.
Генпрокурор Тодд Бланш не исключил, что одной из целей мог быть и президент. Подозреваемый — 31-летний Коул Аллен, он работает учителем.
Трамп описал отель Washington Hilton, где произошла стрельба, как «не особенно безопасное здание».
