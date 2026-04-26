Подозреваемую в убийстве своего ребенка в Серпухове женщину арестовали

В подмосковном Серпухове арестовали женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета в «Максе».
«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Серпухов… судом арестована женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка», — говорится в сообщении.
Следком передает, что женщина на допросе дала признательные показания, ей будет предъявлено обвинение.
24 апреля в Серпухове задержали 28-летнюю иностранную гражданку по подозрению в убийстве своего ребенка. ДНК-экспертиза показала, что задержанная является матерью младенца, чье тело с колото-резаными ранами было обнаружено 21 апреля за мусорными контейнерами.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью собственного ребенка (ст. 106 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.
