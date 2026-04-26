Подозреваемую в убийстве своего ребенка в Серпухове женщину арестовали

24 апреля в Серпухове задержали 28-летнюю иностранную гражданку по подозрению в убийстве своего ребенка. ДНК-экспертиза показала, что задержанная является матерью младенца, чье тело с колото-резаными ранами было обнаружено 21 апреля за мусорными контейнерами.