В Туапсе убрали более 3 тыс. куб. м загрязненного грунта

В Туапсе убрали более 3 тыс. куб. м загрязненного грунта после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Источник: РБК

В Туапсе убрали более 3 тыс. куб. м загрязненного грунта после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«На береговой линии проводят постоянный мониторинг выбросов. В настоящее время загрязнение имеет локальный характер. Параллельно проводят уборку города от сажи и других продуктов горения», — говорится в сообщении оперштаба.

Утром глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что в Туапсе после разлива нефтепродуктов с реки и побережья убрали более 2,5 тыс. куб. м загрязненного грунта.

Работы по ликвидации последствий продолжаются круглосуточно. Очистка ведется ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на берегу Черного моря, задействованы более 130 человек и 26 единиц техники.

Морской терминал в Туапсе подвергся украинским атакам 16 и 20 апреля. В результате последнего налета на территории объекта возник крупный пожар. Позднее близ городского порта было зафиксировано нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. м.

Впоследствии часть нефтепродуктов попала из реки в море и на береговую линию, в том числе из-за подъема уровня воды после проливных дождей, что привело к переливу через боновые заграждения.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше