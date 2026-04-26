В Туапсе убрали более 3 тыс. куб. м загрязненного грунта после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края.
«На береговой линии проводят постоянный мониторинг выбросов. В настоящее время загрязнение имеет локальный характер. Параллельно проводят уборку города от сажи и других продуктов горения», — говорится в сообщении оперштаба.
Утром глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что в Туапсе после разлива нефтепродуктов с реки и побережья убрали более 2,5 тыс. куб. м загрязненного грунта.
Работы по ликвидации последствий продолжаются круглосуточно. Очистка ведется ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на берегу Черного моря, задействованы более 130 человек и 26 единиц техники.
Морской терминал в Туапсе подвергся украинским атакам 16 и 20 апреля. В результате последнего налета на территории объекта возник крупный пожар. Позднее близ городского порта было зафиксировано нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. м.
Впоследствии часть нефтепродуктов попала из реки в море и на береговую линию, в том числе из-за подъема уровня воды после проливных дождей, что привело к переливу через боновые заграждения.
