В Белгородской области в результате атаки дрона погиб мужчина

Беспилотники атаковали два городских округа в Белгородской области. Погиб мужчина, еще пять женщин получили ранения, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
Дрон ударил по частному дому в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Мужчина получил множественные осколочные ранения и скончался по пути в больницу. Осколочные ранения также получила женщина, скорая помощь доставляет ее в городскую больницу № 2 Белгорода. Кроме того, в Шебекино от удара БПЛА две женщины получили баротравмы, им оказали помощь в больнице, госпитализация не потребовалась.
В Белгородском округе беспилотники атаковали коммерческие объекты в поселке Разумное, пострадали две женщины. Одна получила баротравмы, ее выписали без госпитализации. У второй пострадавшей осколочные ранения мягких тканей живота, ей оказывают помощь.
Силы ПВО с 9:00 до 16:00 мск перехватили над Курской и Белгородской областями 14 БПЛА, передает Минобороны.
В ночь на 26 апреля четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки беспилотников, из них двое детей. Гладков также сообщил, что утром в воскресенье скончался мужчина, который получил ранения после удара БПЛА в Волконовском округе вечером 25 апреля.
В ходе ночной атаки дронов в Севастополе 26 апреля погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
