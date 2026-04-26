Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области в результате атаки дрона погиб мужчина

Беспилотники атаковали два городских округа в Белгородской области.

Источник: РБК

Беспилотники атаковали два городских округа в Белгородской области. Погиб мужчина, еще пять женщин получили ранения, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по частному дому в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Мужчина получил множественные осколочные ранения и скончался по пути в больницу. Осколочные ранения также получила женщина, скорая помощь доставляет ее в городскую больницу № 2 Белгорода. Кроме того, в Шебекино от удара БПЛА две женщины получили баротравмы, им оказали помощь в больнице, госпитализация не потребовалась.

В Белгородском округе беспилотники атаковали коммерческие объекты в поселке Разумное, пострадали две женщины. Одна получила баротравмы, ее выписали без госпитализации. У второй пострадавшей осколочные ранения мягких тканей живота, ей оказывают помощь.

Силы ПВО с 9:00 до 16:00 мск перехватили над Курской и Белгородской областями 14 БПЛА, передает Минобороны.

В ночь на 26 апреля четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки беспилотников, из них двое детей. Гладков также сообщил, что утром в воскресенье скончался мужчина, который получил ранения после удара БПЛА в Волконовском округе вечером 25 апреля.

В ходе ночной атаки дронов в Севастополе 26 апреля погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше