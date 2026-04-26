Подозреваемому в стрельбе на приеме с Трампом предъявили обвинения

Устроившему стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома обвиняется по двум пунктам использования огнестрельного оружия и одному эпизоду нападения на федерального офицера с применением опасного оружия, сообщила прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро, пишет CNN.
«Этот человек намеревался причинить как можно больше вреда», — сказал Пирро спустя несколько часов после инцидента в отеле Washington Hilton.
По информации полиции, подозреваемый — 31-летний Коул Томас Аллен — был «вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами», когда он прорвался через контрольно-пропускной пункт. При этом власти полагают, что действовал в одиночку. Коул Аллен задержан и в понедельник 27 апреля предстанет перед судом.
По словам представителя правоохранительных органов, Аллен приобрел две единицы огнестрельного оружия на законных основаниях в 2023 и 2025 годах.
В ночь на 26 апреля в столичном отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, произошла стрельба. Огонь был открыт около основного пункта досмотра с металлодетекторами.
Президента США Дональда Трампа, его супругу Меланию Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных лиц экстренно эвакуировали, они не пострадали, но ранение получил сотрудник спецслужб.
Правоохранительные органы США, однако, считают, что целями устроившего стрельбу могли быть именно чиновники президентской администрации, в том числе сам глава государства. Мотивы подозреваемого до сих пор устанавливаются, предположительно, их выяснение займет несколько дней, уточнил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш.
Заместитель директора Секретной службы США Мэтью Куинн, в свою очередь, назвал стрелявшего «трусом, который хотел спровоцировать национальную трагедию». Конгрессмен-республиканец Майк Лоулер в разговоре с CNN похвалил Секретную службу и федеральных агентов, которые помогли обеспечить безопасность в этом районе, но сказал, что «до этого вообще не должно было дойти».
