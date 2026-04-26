Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На используемой США в войне с Ираном базе ВВС Британии вспыхнул пожар

Пожар произошел на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд в графстве Глостершир, через которую США перебрасывают свои бомбардировщики для ударов по Ирану.

Источник: РБК

Крупный пожар произошел на авиабазе Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд в графстве Глостершир, используемой ВВС США для операции против Ирана, пишет The Telegraph.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на пожарно-спасательную службу Глостершира, в воскресенье в 01:25 (03:25 мск) на базу Фэрфорд были вызваны пожарные расчеты после того, как в одноэтажном складском здании было обнаружено пламя. По данным пожарных, причиной стало случайное возгорание.

Telegraph со ссылкой на фотографии с места происшествия пишет, что обрушилась крыша. Никто не пострадал, и ни один самолет Королевских ВВС не был поврежден, уточняет газета. Масштаб ущерба, нанесенного ВВС США, в настоящее время неизвестен. Представитель пожарно-спасательной службы призвал жителей закрыть двери и окна из-за дыма.

После начала войны на Ближнем Востоке британское правительство разрешило американским ВВС задействовать военную базу, расположенную недалеко от границы с графством Уилтшир. Ее используют для переброски американских бомбардировщиков для ударов по Ирану. Как поясняет Би-би-си, благодаря своей длинной взлетно-посадочной полосе база Фэрфорд может принимать все три типа бомбардировщиков ВВС США — B-1, B-2 и B-52.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше