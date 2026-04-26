На используемой США в войне с Ираном базе ВВС Британии вспыхнул пожар

После начала войны на Ближнем Востоке британское правительство разрешило американским ВВС задействовать военную базу, расположенную недалеко от границы с графством Уилтшир. Ее используют для переброски американских бомбардировщиков для ударов по Ирану. Как поясняет Би-би-си, благодаря своей длинной взлетно-посадочной полосе база Фэрфорд может принимать все три типа бомбардировщиков ВВС США — B-1, B-2 и B-52.