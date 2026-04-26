Forbes рассказал о возможных «призах» США от блокады Ормузского пролива

США по итогам войны с Ираном и блокады Ормузского пролива могут приобрести «призы» в виде судов, которые они захватывают, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков.
Некоторые из них уже поднимают вопрос о возможности применения американского законодательства о «призовых» судах к кораблям, захваченным в период вооруженных конфликтов, пишет издание.
Речь идет о Законе о призовых судах 1942 года. Он позволяет захватывать вражеские торговые суда и грузы во время войны. Закон устанавливает строгую процедуру: захваченные суда должны быть доставлены в американский порт для досмотра, вопрос, был ли захват законным, должен решить суд США. Если да, то суд может признать судно и груз «призом» и передать право собственности и на то, и на другое, захватившему их государству. Груз может быть продан, а вырученные средства зачислены в казну. Если вынести решение невозможно, призовое судно может быть уничтожено после принятия мер для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.
Закон применяется к гражданским торговым судам, а не к вражеским военным кораблям. Они, как и самолеты, автоматически становятся военной добычей после захвата. Закон о призовых судах применяется только во время вооруженных конфликтов, что отличает его от обычных морских перехватов или случаев, когда применяются санкции — и то, и другое может происходить вне вооруженных конфликтов и не обязательно являться актами войны.
Существует восемь оснований для захвата судна нейтрального государства: нарушение блокады, перевозка контрабанды, сопротивление досмотру и обыску и другие. Контрабандой при этом считается перевозка товаров, предназначенных для враждебной стороны и потенциально пригодных к использованию в вооруженном конфликте.
Как отмечает Forbes, изложенные в законе определения не применялись широко со времен Второй мировой войны. Хотя США перехватывали суда, связанные с Ираном, за пределами Ормузского пролива, формально они применяли практику обычного морского перехвата и ссылались на обеспечение соблюдения санкций, а не на нарушение блокады.
19 апреля морпехи США захватили судно Touska именно за нарушение американской блокады иранских портов, хотя оно находится под санкциями, пишет Forbes. Судно и его экипаж сейчас находятся под стражей США. Дальнейшая судьба Touska зависит от того, будет ли применен Закон о призовых судах.
Точный состав груза на борту Touska неизвестен. The Washington Post писала, что судно возвращалось из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Оно следовало в порт в городе Бендер-Аббас (Иран). Президент США Дональд Трамп предположил, что груз включал в себя «подарок от Китая», Пекин это утверждение опроверг.
Тегеран назвал атаку на Touska «вооруженным пиратством» и анонсировал ответные меры. Вскоре иранское агентство Tasnim написало об ударах беспилотниками по нескольким американским военным кораблям.
США ввели морскую блокаду иранских портов на фоне войны с Ираном. Они начали ее совместно с Израилем в конце февраля. Вашингтон заявляет, что разрешает проход через Ормузский пролив судам, не связанным с Ираном и не платившим ему. Тегеран объявил о введении платы за проход, исключив такую возможность для судов, связанных со странами-противницами.