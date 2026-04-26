Forbes рассказал о возможных «призах» США от блокады Ормузского пролива

Речь идет о Законе о призовых судах 1942 года. Он позволяет захватывать вражеские торговые суда и грузы во время войны. Закон устанавливает строгую процедуру: захваченные суда должны быть доставлены в американский порт для досмотра, вопрос, был ли захват законным, должен решить суд США. Если да, то суд может признать судно и груз «призом» и передать право собственности и на то, и на другое, захватившему их государству. Груз может быть продан, а вырученные средства зачислены в казну. Если вынести решение невозможно, призовое судно может быть уничтожено после принятия мер для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.