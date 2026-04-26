В Японию прибыл первый танкер с нефтью с начала войны в Иране

Необработанную нефть у Соединенных Штатов закупил японский трейдер Cosmo Oil. Танкер с 910 тыс. барр. топлива отправился из Техаса в конце марта, преодолел Панамский канал и прибыл в Токийский залив в воскресенье, 26 апреля. С причала нефть поступит на перерабатывающий завод в Тибе, там из нее изготовят нефтепродукты, включая топливо.