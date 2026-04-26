В Японию прибыл первый танкер с нефтью с начала войны в Иране

Танкер с сырой нефтью из США 26 апреля прибыл в Японию. Это первая поставка нефти в страну с начала блокады Ормузского пролива, пишет The Japan Times.
Необработанную нефть у Соединенных Штатов закупил японский трейдер Cosmo Oil. Танкер с 910 тыс. барр. топлива отправился из Техаса в конце марта, преодолел Панамский канал и прибыл в Токийский залив в воскресенье, 26 апреля. С причала нефть поступит на перерабатывающий завод в Тибе, там из нее изготовят нефтепродукты, включая топливо.
Как сообщает JT, 910 тыс. барр. меньше того объема, который страна потребляет за сутки. Япония импортирует около 90% нефти из стран Ближнего Востока. С начала блокады Ормузского пролива власти планируют расширять число стран-поставщиков, не находящихся в охваченном конфликтом регионе.
Рассматриваются импортеры из Центральной, Южной Америки, Центральной Азии. Кроме того, объем закупок у США планируется увеличить в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В марте японские власти приняли решение о высвобождении государственных нефтяных резервов объемом около 80 млн барр. — этого количества стране хватит примерно на 45 дней потребления. Во избежание энергетического дефицита правительство также временно отменило ограничения на работу угольных электростанций.
24 апреля Financial Times сообщила, что блокада Ормузского пролива вынудила многих судовладельцев перенаправить поставки через Панамский канал. Увеличение загруженности канала привело к подорожанию тарифов для прохода по нему: стоимость шлюзов Panamax в среднем достигла $837,5 тыс.
