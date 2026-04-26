В Пхеньяне открыли мемориал в честь помогавших в Курской области военных

Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в открытии музейно-мемориального комплекса в Пхеньяне, посвященного подвигу корейских военнослужащих, которые участвовали в освобождении Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны. На церемонии также присутствовали председатель Госдумы России Вячеслав Володин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Глава российского оборонного ведомства принял участие в церемонии в составе официальной делегации России. Совместно с министром обороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем он перерезал ленту в честь окончания строительства и открытия комплекса.
После открытия музейно-мемориального комплекса на его территории состоялся памятный концерт с песнями на корейском и русском языках, также российская делегация осмотрела музей, выставку трофейного вооружения и военной техники и возложила цветы к доске памяти с именами корейских военнослужащих, погибших при выполнении задач.
До этого Белоусов в рамках рабочего визита встретился с лидером КНДР и вручил награды военнослужащим Корейской народной армии, проявившим мужество и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области. По его словам, военнослужащие «делом доказали свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге».
Президент России Владимир Путин направил письмо Ким Чен Ыну по случаю открытия в Пхеньяне мемориального комплекса и музея, посвященных участию северокорейских военных в операции по защите Курской области. По словам президента, «российско-корейское боевое братство имеет славную историю».
Вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области произошло в августе 2024 года. Ровно год назад, 26 апреля 2025 года, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что операция по освобождению региона завершена.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».