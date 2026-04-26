Какую ответственность введут за массовые утечки персональных данных в Казахстане

Как сообщает 26 апреля 2026 года телеканал «24KZ», уже сейчас в Мажилисе обсуждают новые меры: граждан будут уведомлять об утечках данных, появятся реестры крупных операторов, а саму информацию перестанут хранить в открытом виде. Ее будут маскировать и шифровать, чтобы даже в случае утечки она оставалась бесполезной для злоумышленников.
При этом специалисты говорят, что основные риски сегодня связаны не только с технологиями, но и с человеческим фактором. Злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии — давят на срочность, страх и невнимательность, вынуждая людей давать информацию.
Среди распространенных угроз — фишинговые ссылки, несоблюдение базовой кибергигиены, а также новые инструменты с использованием ИИ, включая дипфейки и подмену голоса.
«Сейчас прорабатывается вопрос по усилению административной ответственности — в частности, увеличение административных санкций. Также планируется внести новый состав в Уголовный кодекс, который закрепит ответственность за массовые утечки персональных данных. Сейчас уже имеется ответственность за незаконный сбор и обработку персональных данных, а дополнительно будет усилена ответственность именно за массовые утечки», — рассказал Ырысты Жалелханова, руководитель управления по защите персональных данных Министерства ИИ и цифрового развития РК.