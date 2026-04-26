Стармер обсудил с Трампом восстановление судоходства в Ормузском проливе

Британский премьер Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом необходимость скорейшего восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает пресс-служба правительства Великобритании.

Источник: РБК

«Лидеры обсудили острую необходимость возобновления судоходства в Ормузском проливе, учитывая серьезные последствия для мировой экономики и роста стоимости жизни для населения Великобритании и всего мира», — говорится в сообщении.

Стармер также поделился с лидером США новостями о совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном инициативе по возобновлению свободы навигации в проливе. Обсуждение миссии прошло на военной конференции в Нортвуде, штабе британских вооруженных сил.

Как сообщила Le Monde, 22 апреля в Лондоне специальная группа по оперативному планированию представила краткий доклад о миссии под руководством Великобритании и Франции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Главы военных ведомств обеих стран выразили надежду, что план позволит восстановить безопасность судоходства в этих водах.

По данным Times, из-за конфликта на Ближнем Востоке в Ормузском проливе застряло более 600 крупных судов, запасы продовольствия на их борту истощаются.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

