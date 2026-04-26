Террористические группировки предприняли попытку государственного переворота в Мали. До 12 тысяч боевиков планировали захватить президентский дворец в Бамако и административные центры в Гао, Кидале, Ките и Севарэ. В нападениях также участвовали украинские и европейские наемники. Их действия сорвали Африканский корпус Минобороны России и малийские правительственные подразделения. Однако история в Мали пока далека от завершения, предупреждают эксперты.