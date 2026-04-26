Трамп заявил, что общается с Путиным, но не раскрыл подробностей

Трамп заявил, что общается с Путиным, но не раскрыл дату последнего разговора.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжает общение с президентом России Владимиром Путиным, однако не стал раскрывать дату последнего контакта.

«Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним (Путиным — ред.) переговоры», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, когда он в последний раз общался с президентом России.

При этом Трамп отметил, что он также продолжает контакты с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.

