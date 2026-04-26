Politico: директора ФБР Кэша Патела скоро уволят

Глава ФБР Кэш Пател, скорее всего, будет уволен со своего поста, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Источник: Reuters

Ключевая причина — растущее число негативных публикаций о нем в прессе в последние месяцы. Они, по словам источника, расстраивают президента США Дональда Трампа, увольнение господина Патела остается «лишь вопросом времени».

В последнее время в СМИ появлялись сообщения и карикатуры о вероятном алкоголизме 46-летнего главы ФБР.

На прошлой неделе суд отклонил иск о защите чести и достоинства со стороны господина Патела к журналисту, упоминавшему его частые посещения ночных клубов, также глава ФБР подал в суд на журнал The Atlantic, обвинив его в клевете.

Директор ФБР, адвокат, экс-советник и агент правительства — Кэш Патель начинал карьеру как федеральный прокурор и сыграл ключевую роль в деле Дональда Трампа. Рассказываем об основных этапах биографии американского адвоката.
