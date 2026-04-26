Dawn узнал, что глава МИД Ирана поедет в Москву после визита в Исламабад

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Исламабад после краткого визита в Маскат, где провел переговоры с султаном Омана Хайтамом бин Тариком, сообщают Tasnim и ISNA.
Пакистанское издание Dawn со ссылкой на источники пишет, что Арагчи прибыл на авиабазу Нур-Хан в Равалпинди. В ходе краткого пребывания в Исламабаде он проведет встречи с высокопоставленными пакистанскими чиновниками, после чего отправится в Москву.
Между США и Ираном действует перемирие, объявленное 8 апреля сроком на две недели. После его окончания президент США Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, заявив о необходимости дипломатического урегулирования. При этом прошедшие 11−12 апреля переговоры представителей двух стран в Пакистане завершились без соглашения, и уже 13 апреля США объявили о блокаде Ормузского пролива.
В пятницу, 25 апреля, Трамп сообщил об отмене поездки спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном, отметив, что делегации не стоит тратить время на перелеты, чтобы «болтать ни о чем», а также предложил иранской стороне связываться с Вашингтоном напрямую. Незадолго до этого Тегеран заявил об отсутствии планов на новый раунд переговоров с США. Вместе с тем Иран, как писало агентство Tasnim, также называл встречи с американской стороной «пустой тратой времени».
По данным The New York Times, ключевым препятствием для заключения соглашения между сторонами является вопрос доверия. Так, по информации издания, Иран не доверяет Трампу из-за его решения во время первого срока выйти из ядерной сделки, заключенной при администрации Барака Обамы.
Между тем стороны уже обменялись условиями для заключения сделки. США предложили план из 15 пунктов. Среди них открытие Ормузского пролива и ограничения ядерной и ракетной программ Ирана в обмен, в частности, на снятие санкций. Тегеран представил десять требований, среди которых гарантии ненападения, признание контроля над проливом и права на обогащение урана.
