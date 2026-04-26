Dawn узнал, что глава МИД Ирана поедет в Москву после визита в Исламабад

В пятницу, 25 апреля, Трамп сообщил об отмене поездки спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном, отметив, что делегации не стоит тратить время на перелеты, чтобы «болтать ни о чем», а также предложил иранской стороне связываться с Вашингтоном напрямую. Незадолго до этого Тегеран заявил об отсутствии планов на новый раунд переговоров с США. Вместе с тем Иран, как писало агентство Tasnim, также называл встречи с американской стороной «пустой тратой времени».