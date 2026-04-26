Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине все энергообъекты

Источник: РБК

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна потребовал от России «немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль». Также эстонский министр заявил о необходимости более жестких санкций.

«Нам необходимы более жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора, а также продолжение усилий по его изоляции на международных энергетических форумах. Мы не должны допустить повторения чернобыльской трагедии», — написал он в соцсети X.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва видит, как украинские власти пытаются использовать ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС как элемент ядерного шантажа. Речь идет о действиях, которые, по ее словам, наносят ущерб самой Украине.

Чернобыльская авария — это взрыв, случившийся 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в Киевской области УССР. В результате него был полностью разрушен реактор, а в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ, в том числе долгоживущих.

До этого постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил организацию Украиной провокаций на Чернобыльской АЭС.

В 2022 году в собственность России перешла Запорожская АЭС.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

