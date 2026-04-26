Independent рассказала о новой тактике ВСУ с применением наземных роботов

Украинские войска меняют тактику боя, наращивая использование наземных роботов, пишет The Independent.
3-я отдельная штурмовая бригада планирует заменить около 30% своей пехоты беспилотными наземными транспортными средствами (БНТС), чтобы сократить потери на восточном фронте, рассказал командир роты ударных наземных роботизированных комплексов NC13 Николай Зинкевич.
«Мы работаем над моделью, в которой беспилотные наземные аппараты будут выполнять самые опасные задачи, а пехота станет узкоспециализированным подразделением, сосредоточенным на том, что беспилотные наземные аппараты выполнить не могут», — сообщил Зинкевич.
По словам старшего сержанта Ярослава Дробыша, применение БНТС уже значительно облегчило нагрузку на пехоту, позволяя выполнять ряд логистических задач и перевозить большие объемы припасов и боеприпасов без потерь. В то время как один пехотинец может нести в среднем 20 кг снаряжения, беспилотные аппараты способны доставлять груз весом от 200 до 600 кг на передовую. Они доставляют грузы, эвакуируют раненых солдат, удерживают позиции, уничтожают позиции, проводят диверсионные операции и устанавливают минные поля.
За последние несколько месяцев подразделение провело более 100 ударных операций с использованием наземных роботов, уточнил Зинкевич. Хотя эти машины и изменили ход боев, он обеспокоен замедлением темпов их разработки и призывает к увеличению финансирования.
Среди наиболее часто используемых роботизированных установок — TW12.7 с пулеметом Browning, которую производит украинская компания DevDroid.
Директор по исследованиям и разработкам DevDroid Олег Федоришин отметил, что наземные роботы изменили подход украинских войск к удержанию позиций. «Контролировать территорию в течение 24 часов гораздо проще, когда находишься в безопасной зоне в 50 км от беспилотного наземного транспортного средства, и вы можете поменяться местами со своей командой», — объяснил он.
Средняя стоимость такой машины для украинской армии, по данным DevDroid, составляет $30 тыс., с пулеметом Browning — $50 тыс.
«Мы стараемся производить беспилотные наземные аппараты, которые будут исправно работать и через год. Мы просто пытаемся представить, как все меняется, как меняется линия фронта, как меняется мир. И наш продукт не должен устаревать через год», — указал Федоришин. «Каждый день мы обсуждаем это с ними [военнослужащими], и они предлагают нам некоторые улучшения», — добавил он.
По оценкам Федоришина, около 10−15% роботов, поставленных DevDroid, было потеряно в бою. Многие из них были отремонтированы и возвращены в свои бригады.
Эксперты, однако, предупреждают, что использование роботов сопряжено с рисками. «В тех случаях, когда у нас есть инструмент, предназначенный для применения силы и управляемый дистанционно, существует риск снижения порога для применения силы… и гражданское население потенциально может пострадать от применения силы», — пояснил профессор Лондонского университета королевы Марии Элке Шварц.
В начале года Зинкевич рассказывал The Telegraph о «секретном оружии» — наземном роботе размером не больше газонокосилки DevDroid TW 12.7, оснащенном пулеметом M2 Browning. По его словам, робот отражал атаки на протяжении 45 дней и ни разу не был подбит.
TW12.7 управляется солдатом на дистанции 25 км. Он может преодолевать пересеченную местность со скоростью до 7 км/ч, используя автоматическую систему наведения с искусственным интеллектом или дистанционное управление.
За время пребывания на позициях TW 12.7 каждые два дня покидал пост для проведения техобслуживания и пополнения запасов экипажем, который находился примерно в 4 км от линии соприкосновения. В обслуживание входила подзарядка аккумулятора, всего каждая отлучка занимала примерно четыре часа.
