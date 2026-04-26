Госдеп США отметил мужество ликвидаторов на ЧАЭС

Госдеп в годовщину аварии на ЧАЭС заявил о признании памяти погибших.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Госдепартамент США в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС заявил о признании памяти погибших ликвидаторов и последовавшем за катастрофой укреплении безопасности в отрасли.

«Мы чтим память погибших и воздаем должное невероятному мужеству ликвидаторов», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Там отметили подвиг жителей России, Белоруссии и Украины в ликвидации последствий аварии.

«Эта катастрофа побудила нас и наших партнеров укрепить международные стандарты и протоколы безопасности», — подчеркнули в Госдепе.

В 2026 году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше