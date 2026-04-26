Трамп заявил, что общается с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что общается с российским коллегой Владимиром Путиным, а также украинским Владимиром Зеленским по поводу урегулирования конфликта.
«Я не хочу раскрывать, но я веду с ним [Путиным]переговоры, я веду переговоры с президентом Зеленским, хорошие переговоры», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, когда он последний раз говорил с президентом России.
При этом он не уточнил, когда был последний разговор с российским лидером.
«Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной и, надеюсь, мы ее разрешим», — добавил американский лидер.
Последний раз Путин и Трамп разговаривали по телефону 9 марта. Помощник президента России Юрия Ушакова тогда сообщил, что Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки». «Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», — рассказал Ушаков. Он назвал разговор «деловым, откровенным и конструктивным», он длился около часа. До этого президенты общались по телефону в конце декабря 2025 года.
