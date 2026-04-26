Президент Израиля решил пока не помиловать Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху о помиловании по обвинениям в коррупции, так как он хочет выступить посредником в сделке о признании вины между премьером и генеральным прокурором. Об этом заявили в канцелярии президента, пишет The Times of Israel.
Ранее о том, что Герцог отложил решение о помиловании Нетаньяху по делу о коррупции и будет добиваться заключения сделки о признании вины, написала The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников. По словам собеседников, Ицхак Герцог считает, что существует множество вариантов, помимо выбора «помиловать или нет», и что его главная роль в качестве президента заключается в укреплении единства. Поэтому он пока не планирует отвечать «да» или «нет» на просьбу Нетаньяху о помиловании и предпочитает попытаться решить этот вопрос путем переговоров.
«Как он уже неоднократно говорил, президент Ицхак Герцог считает достижение соглашения между сторонами по делу премьер-министра Нетаньяху правильным и подходящим решением», — сказали в его канцелярии. «Поэтому президент считает правильным, прежде чем обсуждать саму просьбу о помиловании, сначала исчерпать все возможности для достижения соглашения между сторонами вне суда», — добавили там.
На помиловании Нетаньяху настаивает американский президент Дональд Трамп. Он называл Герцога «слабым и жалким» за то, что тот никак не примет решение. «Я хочу, чтобы Биби [Нетаньяху] сосредоточился на войне, а не на всякой ерунде», — говорил Трамп в марте.
В ноябре прошлого года Нетаньяху попросил президента Израиля помиловать его по делу о коррупции, свою вину он отрицает.
Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Премьера Израиля обвинили, в частности, в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Также Нетаньяху подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.
