МАГАТЭ и Украина договорились в Киеве о ядерном сотрудничестве

17 апреля МАГАТЭ сообщило, что на Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года находится под контролем России, произошел второй за неделю блэкаут. По данным агентства, это уже 14-й случай потери внешнего питания на ЗАЭС с начала российско-украинского конфликта. Вскоре агентство сообщило о взаимодействии как с Москвой, так и Киевом по вопросу временного прекращения огня для проведения ремонтных работ на линии электропередачи станции.