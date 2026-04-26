Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ и Украина договорились в Киеве о ядерном сотрудничестве

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по случаю 40-летия Чернобыльской катастрофыт прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: РБК

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по случаю 40-летия Чернобыльской катастрофыт прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Гросси сообщил в соцсети Х.

Стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, а также работу МАГАТЭ по поддержке восстановления энергетической инфраструктуры Украины, включая новые энергоблоки на Хмельницкой АЭС и ремонт на Чернобыльской АЭС.

В Киеве также было подписано соглашение между МАГАТЭ и министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем, которое касается сотрудничества в восстановлении энергетической системы, в том числе развития атомной энергетики, реконструкции сетей и подстанций, а также поддержки исследований и разработок.

В середине марта Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась, а дефицит электроэнергии на пике потребления составляет около 1 ГВт. По его словам, работу энергосистемы обеспечивают атомные, тепловые и гидроэлектростанции, а в непиковые часы также используется солнечная генерация.

Минувшей зимой Украина столкнулась с энергетическим кризисом на фоне повреждений инфраструктуры. В большинстве регионов вводились аварийные отключения электроэнергии — почасовые графики перестали действовать. «Укрэнерго» запрашивало экстренную помощь у Польши.

17 апреля МАГАТЭ сообщило, что на Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года находится под контролем России, произошел второй за неделю блэкаут. По данным агентства, это уже 14-й случай потери внешнего питания на ЗАЭС с начала российско-украинского конфликта. Вскоре агентство сообщило о взаимодействии как с Москвой, так и Киевом по вопросу временного прекращения огня для проведения ремонтных работ на линии электропередачи станции.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
