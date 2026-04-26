Мадьяр обсудит с фон дер Ляйен разблокировку финансирования Венгрии

В 2022 году Евросоюз заморозил выделение Венгрии около €30 млрд, обосновав это проблемами с верховенством закона в стране. В декабре 2023 года ЕС объявил, что перечислит стране из своего фонда сплочения €10,2 млрд, поскольку республика выполнила требования по укреплению независимости судебной системы. В 2024-м ЕС разморозил еще около €2 млрд. Решение связано с выполнением условий, которые касались образования и гендерного равенства.