Мадьяр обсудит с фон дер Ляйен разблокировку финансирования Венгрии

Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр на следующей неделе отправится в Брюссель на неформальные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен о разблокировке средств ЕС для Венгрии. На кону — около €17 млрд.

Источник: РБК

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр на следующей неделе отправится в Брюссель для переговоров с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о заблокированных средствах в фондах Евросоюза.

«В среду я отправлюсь в Брюссель для неформальных переговоров с председателем Европейской комиссии о разблокировке фондов ЕС. Мы не можем терять время», — написал Мадьяр в X.

В 2022 году Евросоюз заморозил выделение Венгрии около €30 млрд, обосновав это проблемами с верховенством закона в стране. В декабре 2023 года ЕС объявил, что перечислит стране из своего фонда сплочения €10,2 млрд, поскольку республика выполнила требования по укреплению независимости судебной системы. В 2024-м ЕС разморозил еще около €2 млрд. Решение связано с выполнением условий, которые касались образования и гендерного равенства.

По состоянию на весну 2026 года заблокировано около €17 млрд, предназначенных для Венгрии.

В апреле в Венгрии состоялись парламентские выборы, которые привели к смене власти в стране. Правящая коалиция ФИДЕС — Христианско-демократическая народная партия премьер-министра Виктора Орбана, находившаяся у власти 16 лет, потерпела поражение. Победу с конституционным большинством одержала оппозиционная центристская партия «Тиса» во главе с Мадьяром.

«Тиса» получила 141 место из 199 в однопалатном парламенте, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов.

Мадьяр, который официально займет пост премьер-министра Венгрии 9 мая, уже пригрозил принудительно отстранить президента Венгрии Тамаша Шуйока, если он добровольно не покинет свой пост до 31 мая. То же касается и других высших должностных лиц, назначенных при предыдущем правительстве.

При этом, хотя глава «Тисы» во время предвыборной кампании осторожно высказывался насчет внешней политики, с его возможной победой многие в Брюсселе связывали перемену отношения Будапешта к Киеву. Когда стало ясно, что «Тиса» побеждает, Мадьяр заявил, что не станет блокировать кредит для Украины, но исключил участие своей страны в финансировании.

