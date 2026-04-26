Трамп рассказал о контактах с Путиным и Зеленским

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы Россия—США—Украина приостановлена. При этом, по его словам, Москва продолжает обсуждать с Киевом гуманитарные обмены, а с Вашингтоном — экономические вопросы. На следующий день Дональд Трамп заявил, что диалог между США и Россией об урегулировании конфликта на Украине продолжается почти каждый день.