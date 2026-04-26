Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Много ненависти»: Трамп рассказал о прошлом стрелявшего в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у открывшего стрельбу в Вашингтоне было «много проблем».

Также Трамп сказал, что в сердце стрелявшего было «много ненависти».

Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.

Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.

Трамп заявил, что правоохранительные органы США выясняют, были ли у стрелка сообщники. Вашингтонский мэр Мюриэл Боузер в ходе пресс-конференции заявила, что по предварительной версии преступник действовал один.

Многие политические деятели различных стран осудили стрельбу.

Читайте материал «Опубликовано видео стрельбы во время мероприятия с Трампом».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше