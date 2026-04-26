«Много ненависти»: Трамп рассказал о прошлом стрелявшего в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у открывшего стрельбу в Вашингтоне было «много проблем».
Также Трамп сказал, что в сердце стрелявшего было «много ненависти».
Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.
Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.
Трамп заявил, что правоохранительные органы США выясняют, были ли у стрелка сообщники. Вашингтонский мэр Мюриэл Боузер в ходе пресс-конференции заявила, что по предварительной версии преступник действовал один.
Многие политические деятели различных стран осудили стрельбу.
