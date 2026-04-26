МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Европейский союз объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл», — написал Дмитриев в Х. Таким образом он прокомментировал статью издания Politico о том, что власти Китая пообещали принять меры для защиты своих компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против России.
Ранее китайская сторона призвала Брюссель немедленно исключить предприятия из санкционных списков и решать возникающие озабоченности путем диалога. Пекин пообещал твердо защищать законные права своего бизнеса, предупредив, что вся ответственность за возможные последствия полностью ляжет на Евросоюз. Брюссель объявил о введении 20-го пакета антироссийских рестрикций 23 апреля.