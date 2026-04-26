Трамп неожиданным образом оценил действия Китая

Американский президент в середине апреля утверждал, что в отношении КНР будет решено объявить 50-процентную пошлину в случае, если Китай будет доставлять Ирану оружие. Китайские власти отвечали, что КНР всегда придерживался осмотрительного и ответственного подхода к экспорту военной продукции, а утверждения США являются «чистой выдумкой». Одновременно Китай обещал дать решительный ответ, если решение о пошлине будет принято.
21 апреля Трамп заявил, что захваченное США судно могло везти в Иран «подарок из Китая», но уточнил, что не располагает полной информацией. Китай обвинения отверг.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
