Глава МИД Ирана Аракчи прилетит в Москву для встречи с Путиным

Сегодня Аббас Аракчи прилетел в Исламабад. Как писало ISNA, он продолжит консультации с пакистанскими посредниками на тему конфликта Ирана и США. По данным Axios, в Исламабаде 27 апреля могли состояться контакты США и Ирана, однако американский президент Дональд Трамп отменил поездку своих переговорщиков в Пакистан.