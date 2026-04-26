Глава МИД Ирана Аракчи прилетит в Москву для встречи с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило иранское агентство ISNA. Эту информацию подтвердили в Кремле и в российском МИДе.

Источник: Пресс-служба Президента России

По данным ISNA, господин Аракчи встретится с господином Путиным 27 апреля. Во время своей поездки в Москву иранский министр также проведет консультации с российскими властями по статусу переговоров с США, прекращению огня на Ближнем Востоке и текущим событиям международной повестки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «Интерфаксу» визит иранского министра. МИД РФ подтвердил информацию «РИА Новости».

Сегодня Аббас Аракчи прилетел в Исламабад. Как писало ISNA, он продолжит консультации с пакистанскими посредниками на тему конфликта Ирана и США. По данным Axios, в Исламабаде 27 апреля могли состояться контакты США и Ирана, однако американский президент Дональд Трамп отменил поездку своих переговорщиков в Пакистан.

