Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана летит в Москву

Министерство иностранных дел Российской Федерации официально подтвердило предстоящий визит главы внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Аракчи в Москву. Прибытие иранского дипломата ожидается 27 апреля для проведения серии двусторонних переговоров.

«Подтверждаем визит в Россию Аракчи с целью проведения переговоров», — передает РИА «Новости» слова представителя российского МИД.

Агентство ТАСС также передало эту информацию, с напоминанием о том, что визит Аракчи в Россию проходит в рамках его масштабного дипломатического турне по странам региона, направленного на поиск путей урегулирования стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке. Перед прибытием в российскую столицу глава иранского МИД посетил Оман и Пакистан, где также провел консультации по вопросам безопасности и региональной стабильности.

Ожидается, что центральной темой переговоров в Москве станет поиск выходов из затянувшегося кризиса, связанного с морской блокадой Вашингтоном иранских портов и ростом напряженности в Ормузском проливе. Визит проходит на фоне категорического отказа Тегерана от диалога с Вашингтоном до тех пор, пока не будет снята блокада Исламской Республики.

Читайте материал: «Это тупик: эксперт оценил ультиматум Пезешкиана Трампу».

Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше