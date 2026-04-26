Глава МИД Ирана летит в Москву

Министерство иностранных дел Российской Федерации официально подтвердило предстоящий визит главы внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Аракчи в Москву. Прибытие иранского дипломата ожидается 27 апреля для проведения серии двусторонних переговоров.
«Подтверждаем визит в Россию Аракчи с целью проведения переговоров», — передает РИА «Новости» слова представителя российского МИД.
Агентство ТАСС также передало эту информацию, с напоминанием о том, что визит Аракчи в Россию проходит в рамках его масштабного дипломатического турне по странам региона, направленного на поиск путей урегулирования стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке. Перед прибытием в российскую столицу глава иранского МИД посетил Оман и Пакистан, где также провел консультации по вопросам безопасности и региональной стабильности.
Ожидается, что центральной темой переговоров в Москве станет поиск выходов из затянувшегося кризиса, связанного с морской блокадой Вашингтоном иранских портов и ростом напряженности в Ормузском проливе. Визит проходит на фоне категорического отказа Тегерана от диалога с Вашингтоном до тех пор, пока не будет снята блокада Исламской Республики.
