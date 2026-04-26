Глава МИД Ирана Арагчи прилетит в Россию 27 апреля

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прилетит в Россию с визитом в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

— В ходе своей поездки в Москву господин Арагчи проведет консультации с российскими властями о текущем статусе переговоров, прекращении огня и событиях вокруг конфликта, — говорится в Telegram-канале иранского посольства.

Информацию о визите политика также подтвердили и в российском МИД.

— Подтверждаем визит в Россию Арагчи с целью проведения переговоров, — приводит информацию от российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Тем временем Тегеран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп говорил, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана должна была пройти в Исламабаде 20 апреля. По словам президента, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф собрались в Белом доме на фоне сообщений о задержке запланированного вылета Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше