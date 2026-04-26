Трамп после ЧП со стрельбой пообещал не допустить смены курса США

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не допустит, чтобы лица, подобные стрелявшему на приеме с его участием, изменили курс Соединенных Штатов.
«Мы не позволим подобным людям изменить курс нашей страны. Мы этого не допустим», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Он выразил надежду на то, что американцы сумеют мобилизоваться и действовать сообща, и пообещал при этом «быть рядом».
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.