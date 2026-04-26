Трамп после ЧП со стрельбой пообещал не допустить смены курса США

Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.