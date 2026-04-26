Захарова: Каллас победила бы на чемпионате по поросячьему визгу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью KP.RU дала едкую оценку недавним высказываниям главы европейской дипломатии Каи Каллас, сравнив их с призовым выступлением на необычном соревновании в эстонском городе Тарту. В этом населенном пункте на днях состоялся чемпионат по имитации поросячьего визга, где участники боролись за весьма символичный приз — половину свиной туши и набор мясных изделий.