Захарова: Каллас победила бы на чемпионате по поросячьему визгу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью KP.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью KP.RU дала едкую оценку недавним высказываниям главы европейской дипломатии Каи Каллас, сравнив их с призовым выступлением на необычном соревновании в эстонском городе Тарту. В этом населенном пункте на днях состоялся чемпионат по имитации поросячьего визга, где участники боролись за весьма символичный приз — половину свиной туши и набор мясных изделий.

Комментируя информацию о мероприятии, Мария Захарова отметила, что подобные «забавы» стали для современной Европы своего рода регулярной практикой, однако в случае с эстонским конкурсом нашлось более подходящее применение.

«Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что выступления участников состязания оценивали профессиональные специалисты по свиноводству.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше