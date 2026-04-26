Захарова: Каллас победила бы на чемпионате по поросячьему визгу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью KP.RU дала едкую оценку недавним высказываниям главы европейской дипломатии Каи Каллас, сравнив их с призовым выступлением на необычном соревновании в эстонском городе Тарту. В этом населенном пункте на днях состоялся чемпионат по имитации поросячьего визга, где участники боролись за весьма символичный приз — половину свиной туши и набор мясных изделий.
Комментируя информацию о мероприятии, Мария Захарова отметила, что подобные «забавы» стали для современной Европы своего рода регулярной практикой, однако в случае с эстонским конкурсом нашлось более подходящее применение.
«Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», — подчеркнула дипломат.
Ранее сообщалось, что выступления участников состязания оценивали профессиональные специалисты по свиноводству.
