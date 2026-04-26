Лавров сравнил Зеленского с персонажем басни Крылова

Руководитель МИД России Сергей Лавров, комментируя грубое и дерзкое поведение Зеленского по отношению к американским властям, упомянул басню Ивана Крылова «Слон и Моська», в которой небольшая собака Моська лает на слона, но тот не обращает внимания.