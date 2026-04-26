Захарова: Каллас могла бы выиграть чемпионат по поросячьему визгу

Глава Евродипломатии Кая Каллас со своими «свинскими заявлениями» могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии. С таким заявлением в воскресенье, 26 апреля, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Глава Евродипломатии Кая Каллас со своими «свинскими заявлениями» могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии. С таким заявлением в воскресенье, 26 апреля, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они (заявления — прим. «ВМ») по-настоящему свинские, — приводит слова Захаровой Kp.ru.

Это не первый раз, когда Каллас получает жесткую критику от российских политиков. Например, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в умственных способностях Каллас, когда та заявила о том, что Москва якобы требует от Украины то, «что ей никогда не принадлежало».

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кая Каллас получила образование в плохой советской школе. Песков также выразил мнение, что она не смогла бы защитить диплом в Московском государственном университете имени Ломоносова.

Обозреватели испанской газеты El Pais выразили мнение, что Кая Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, возможно, являются худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше