Глава Евродипломатии Кая Каллас со своими «свинскими заявлениями» могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии. С таким заявлением в воскресенье, 26 апреля, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
— Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они (заявления — прим. «ВМ») по-настоящему свинские, — приводит слова Захаровой Kp.ru.
Это не первый раз, когда Каллас получает жесткую критику от российских политиков. Например, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в умственных способностях Каллас, когда та заявила о том, что Москва якобы требует от Украины то, «что ей никогда не принадлежало».
После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кая Каллас получила образование в плохой советской школе. Песков также выразил мнение, что она не смогла бы защитить диплом в Московском государственном университете имени Ломоносова.
Обозреватели испанской газеты El Pais выразили мнение, что Кая Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, возможно, являются худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия.