Прокуратура назвала Трампа среди потенциальных целей стрелявшего в Вашингтоне

Стрельба произошла в банкетном зале Washington Hilton в ночь на 26 апреля. Мужчина выстрелил из дробовика в агента Секретной службы у входа в зал. Нападавшего задержали на месте. Американские СМИ опознали его как 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии.