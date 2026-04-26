Мелания Трамп развела в Белом доме пчел

Вместе с новым ульем число пчелиных семей в резиденции президента США увеличилось до четырех. Они будут опылять близлежащий огород, сад для срезки цветов и растительность на Национальной аллее. Ожидается, что производство меда, которое в удачный год может превысить 100 кг, вырастет еще на 13,5 кг. Этот мед используется в Белом доме, а также передается в дар местным пищевым предприятиям.