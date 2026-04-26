Сергей Лавров ловко уколол Зеленского, вспомнив классику: «Есть такая басня»

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил поведение Владимира Зеленского на мировой арене с Моськой из басни Ивана Крылова «Слон и Моська». Об этом он заявил в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
Министра попросили прокомментировать грубое и дерзкое поведение главы киевского режима в адрес американских властей. В ответ Лавров напомнил известную басню, где маленькая собака громко лает на слона, который даже не замечает ее нападок.
«Есть у нас такая басня Ивана Андреевича Крылова — “Слон и Моська” называется. Я тоже поражаюсь», — сказал Лавров.
Напомним, ранее Сергей Лавров уже высказывался о Владимире Зеленском. Дипломат подчеркивал, что тот буквально наслаждается ролью главы возродившегося нацизма. И именно поэтому киевский режим не просто не борется с этим явлением, а фактически становится его лицом.