Глава РФПИ Дмитриев: ЕС развязал санкционную войну с Китаем и уже ее проиграл

Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл.

Евросоюз уже проиграл санкционную войну, которую объявил Китаю. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл», — написал политик в своем аккаунте в социальной сети Х. Соответствующий пост стал ответом на статью Politico. В публикации говорилось, что компании из КНР будут вынуждены принять меры по защите своих компаний, ранее попавших в 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ.

В Китае уже призывали Евросоюз исключить их компании из списка антироссийских санкций. Власти КНР выразили резкое недовольство и «решительно выступили против».

Накануне в ЕС согласовали 20-й пакет антироссийских санкций. Как заявил глава Евросовета Антониу Кошта, вместе с этим был одобрен кредит в 90 млрд евро для киевского режима.

Тем не менее, как заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, новым пакетом санкций Евросоюз навредил только сам себе. Он подчеркнул, что ЕС намеренно лишил себя перспектив экономического, политического и культурного развития.

