Глава РФПИ Дмитриев: ЕС развязал санкционную войну с Китаем и уже ее проиграл

Евросоюз уже проиграл санкционную войну, которую объявил Китаю. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл», — написал политик в своем аккаунте в социальной сети Х. Соответствующий пост стал ответом на статью Politico. В публикации говорилось, что компании из КНР будут вынуждены принять меры по защите своих компаний, ранее попавших в 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ.
В Китае уже призывали Евросоюз исключить их компании из списка антироссийских санкций. Власти КНР выразили резкое недовольство и «решительно выступили против».
Накануне в ЕС согласовали 20-й пакет антироссийских санкций. Как заявил глава Евросовета Антониу Кошта, вместе с этим был одобрен кредит в 90 млрд евро для киевского режима.