Разборки в Альметьевске закончились перестрелкой и поножовщиной

Обычный поход к мусорным контейнерам в Альметьевске закончился вооруженным нападением и попыткой жестокой расправы. Как сообщает Telegram-канал «112», на улице Чернышевского группа неизвестных устроила засаду на семейную пару, открыв огонь из пистолетов.
По предварительной версии, инцидент стал продолжением уличного конфликта, произошедшего двумя днями ранее. Тогда глава семейства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, затеял драку во дворе, и сегодняшний налет, вероятнее всего, стал актом мести со стороны обиженных оппонентов.
Когда супруги вышли из дома, толпа окружила их, предложив «поговорить». Мирная беседа мгновенно переросла в стрельбу. Мужчина, спасаясь от пуль, укрылся за припаркованным автомобилем. В момент, когда у одного из нападавших закончились боеприпасы, пострадавший совершил отчаянную контратаку, бросившись на противника с ножом. Его жена в это время в панике бежала к ближайшему подъезду, умоляя жильцов спасти ее и открыть дверь.
Все участники кровавой потасовки были оперативно задержаны прибывшими сотрудниками полиции. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств инцидента.
