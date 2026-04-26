Президент Мали находится в безопасности на одной из баз спецназа

Нападение произошло 25 апреля. Резиденция президента расположена на территории армейской базы Кати — в пригороде столицы страны Бамако. Именно туда и проникли вооружённые люди.
По данным источника, президентский дворец атаковали члены радикальных группировок. Им не удалось захватить Гоиту — главу государства успели вывезти из опасной зоны. Сейчас он находится на одной из баз спецназа.
О жертвах или пострадавших в результате этой атаки пока не сообщается. Официальных комментариев от властей Мали пока не поступало. Тем временем правительство пытается взять под контроль ситуацию в столице и не допустить повторения попыток штурма. Гоита контролирует ситуацию из укрытия.
Напомним, накануне вооружённая оппозиция атаковала позиции армии Мали. Сообщалось, что за вчерашний день правительственные силы ликвидировали не менее 80 экстремистов, участвовавших в нападениях. Российские военнослужащие в составе Африканского корпуса оказывали помощь в отражении крупнейшего наступления радикальных исламистов.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.