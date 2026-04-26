NYT: президент Израиля не может помиловать Нетаньяху без признания им вины

Президент Израиля Ицхак Герцог пока не планирует помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху по резонансному коррупционному делу. По информации The New York Times, Герцог при решении «политически острого вопроса» намерен добиться признания вины главы израильского правительства. Как подчеркнули в министерстве юстиции Израиля, сейчас нет законных оснований для помилования, если Нетаньяху не сознается в совершенных преступлениях или не уйдет в отставку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».