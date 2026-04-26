Трамп сделал заявление о дальнейшем курсе США после инцидента со стрельбой

Американский президент Дональд Трамп сказал, что не допустит, чтобы подобные стрелявшему во время приема с его участием в Вашингтоне, изменили курс США.

Трамп в интервью Fox News предположил, что американцы сумеют мобилизоваться и действовать сообща.

Ужин с Трампом и его женой Меланией Трамп проходил в банкетном зале отеля Washington Hilton. Его прервала атака одного вооруженного мужчины, который впоследствии был взят под стражу. Президента с супругой эвакуировали.

Атаковавшего идентифицировали как 31-летнего Коула Томаса Аллена из Торранса, жителя Калифорнии, работавшего учителем. Он был вооружен дробовиком, пистолет-пулеметом и несколькими ножами.

Трамп заявил, что правоохранительные органы США выясняют, были ли у стрелка сообщники. Вашингтонский мэр Мюриэл Боузер в ходе пресс-конференции заявила, что по предварительной версии преступник действовал один.

Многие политические деятели различных стран осудили стрельбу.

