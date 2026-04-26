Российский боец в одиночку уничтожил три опорника ВСУ в ДНР

На Добропольско-Красноармейском направлении в ДНР боец российского штурмового отряда в одиночку ликвидировал три опорных пункта украинских формирований. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

На этой неделе подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Гришино. Это позволило нашим силам продолжить движение в сторону Новоалександровки и Васильевки.

«Не обошлось без героических моментов, без подвигов. Один из бойцов, действуя в одиночку, уничтожил три опорника противника. Конечно же, с помощью взрывных устройств, но это действительно заслуживает особого уважения», — сказал Пушилин.

Глава региона отметил, что на линии соприкосновения сейчас совершенно иная ситуация: повсюду беспилотники, и перемещаться крупными группами практически невозможно. Поэтому каждый такой эпизод, добавил он, становится примером настоящей храбрости.

Ранее танкисты Южной группировки войск прямым попаданием в окно ликвидировали до восьми военных ВСУ на константиновском направлении. Командир рассказал, что боевая задача была поставлена предельно чётко: танку следовало произвести единственный выстрел и попасть точно в оконный проём здания, в котором укрывались вражеские силы.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше