«Три дня до взрыва»: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сделал жесткое заявление о критическом состоянии энергетической инфраструктуры Ирана. По словам американского лидера, на фоне продолжающейся морской блокады и невозможности экспортировать сырье, иранская нефтяная система находится на грани физического разрушения. Он предупредил, что через три дня она просто взорвется.
Описывая катастрофические последствия остановки перекачки нефти, Трамп отметил: «Когда у вас есть трубопроводы, по которым протекают огромные объемы нефти, и если по какой-либо причине этот трубопровод закрывается, потому что вы не можете продолжать закачивать нефть в контейнеры или на корабли, что уже случалось с ними, так как у них нет кораблей из-за блокады, — происходит следующее».
Американский президент пояснил, что в таких условиях инфраструктура начинает уничтожать себя сама из-за критического внутреннего давления: «Трубопровод взрывается изнутри. Как механически, так и в земле что-то происходит, и он просто взрывается, и они говорят, что у них остается всего около 3 дней до того, как это произойдет».
Трамп подчеркнул, что такой исход станет для Тегерана фатальным и необратимым: «Когда он взрывается, вы никогда не сможете восстановить его в прежнем виде. Это очень мощное событие, связанное с природой».
Напомним, что Иран ранее потребовал снятия морской блокады для возобновления любых переговоров, однако Вашингтон, судя по риторике Трампа, продолжает делать ставку на усиление экономического давления.
На этом фоне 27 апреля в Москву на переговоры приедет глава МИД Ирана Аббас Аракчи.