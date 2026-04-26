«Три дня до взрыва»: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сделал жесткое заявление о критическом состоянии энергетической инфраструктуры Ирана. По словам американского лидера, на фоне продолжающейся морской блокады и невозможности экспортировать сырье, иранская нефтяная система находится на грани физического разрушения. Он предупредил, что через три дня она просто взорвется.

Описывая катастрофические последствия остановки перекачки нефти, Трамп отметил: «Когда у вас есть трубопроводы, по которым протекают огромные объемы нефти, и если по какой-либо причине этот трубопровод закрывается, потому что вы не можете продолжать закачивать нефть в контейнеры или на корабли, что уже случалось с ними, так как у них нет кораблей из-за блокады, — происходит следующее».

Американский президент пояснил, что в таких условиях инфраструктура начинает уничтожать себя сама из-за критического внутреннего давления: «Трубопровод взрывается изнутри. Как механически, так и в земле что-то происходит, и он просто взрывается, и они говорят, что у них остается всего около 3 дней до того, как это произойдет».

Трамп подчеркнул, что такой исход станет для Тегерана фатальным и необратимым: «Когда он взрывается, вы никогда не сможете восстановить его в прежнем виде. Это очень мощное событие, связанное с природой».

Напомним, что Иран ранее потребовал снятия морской блокады для возобновления любых переговоров, однако Вашингтон, судя по риторике Трампа, продолжает делать ставку на усиление экономического давления.

На этом фоне 27 апреля в Москву на переговоры приедет глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

