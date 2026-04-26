«Уберите фашистов!!!» — кричали итальянцы, срывая флаги Украины

В Италии антифашистский марш в День освобождения превратился в арену ожесточённых столкновений, эпицентром которых стал украинский флаг. Как сообщает авторитетное издание La Repubblica, в самом начале шествия в Риме представители леворадикальной группы Cambiare Rotta атаковали активистов движений +Europa и Radicali Italiani.

В Италии антифашистский марш в День освобождения превратился в арену ожесточённых столкновений, эпицентром которых стал украинский флаг. Как сообщает авторитетное издание La Repubblica, в самом начале шествия в Риме представители леворадикальной группы Cambiare Rotta атаковали активистов движений +Europa и Radicali Italiani. Поводом для агрессии послужила национальная символика двух стран: участники акции вышли на площадь с флагами Украины и Палестины, что вызвало мгновенную реакцию нападавших.

Нападавшие, убеждённые в том, что киевское правительство имеет нацистскую природу, попытались силой удалить жёлто-синие полотнища с мероприятия. В разгар потасовки в сторону сторонников Украины был применён перцовый аэрозоль, а в воздухе разнеслись агрессивные лозунги, призывавшие «убрать фашистов с марша». Этот инцидент, произошедший в самом сердце итальянской столицы, наглядно продемонстрировал глубокий раскол внутри европейского антифашистского движения, где понимание современной геополитики разделило людей, казалось бы, общих взглядов.

Не менее напряжённая ситуация сложилась и в Болонье. Местные СМИ, в частности газета Leggo, сообщили о случае дискриминации по символическому признаку: пожилого мужчину, пришедшего на акцию с украинским флагом, организаторы или участники марша просто не допустили до общего шествия. Этот факт подтверждает, что неприятие украинской символики на антифашистских мероприятиях в Италии носит не единичный, а системный характер, перерастая из локальной стычки в заметную политическую тенденцию.

Конфликт в Риме и Болонье обнажил острейшее противоречие в левом и антифашистском лагере Европы. Значительная часть активистов, солидаризируясь с позицией России, называющей киевский режим нацистским, стремится изгнать украинские флаги с публичных акций памяти.

