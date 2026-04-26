Кремль подтвердил готовящуюся встречу Путина с главой МИД Ирана в Москве

Президент России Владимир Путин планирует принять министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в рамках его визита в Москву. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Да. Можем подтвердить», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
О планах Путина принять Арагчи в интервью агентству ISNA также заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Встреча, по словам дипломата, состоится в понедельник, 27 апреля. В ходе визита Арагчи также проведет консультации с российскими представителями по текущему состоянию переговоров, вопросам прекращения огня и намерен представить доклад о ходе переговоров.
«Учитывая двусторонние отношения между двумя странами, а также вопрос добрососедства и общий подход обеих стран на региональной и международной арене, мы наблюдаем регулярные контакты на высоком уровне между официальными лицами двух стран», — сказал Джалали.
Ранее Tasnim и ISNA сообщили о визите Арагчи в Исламабад для продолжения консультаций в рамках региональной поездки, включающей Пакистан, Оман и Россию. Тогда же пакистанское издание Dawn сообщило о планах министра отправиться в Москву.
Между США и Ираном действует перемирие, продленное американским президентом Дональдом Трампом после первоначального двухнедельного срока. Несмотря на то что решение о прекращении огня и о его продлении было принято для достижения успехов в урегулировании конфликта, переговоры сторон 11−12 апреля в Пакистане завершились без соглашения.
25 апреля Трамп отменил поездку американской делегации в Пакистан, заявив, что переговорщикам США не стоит тратить время, чтобы «болтать ни о чем», и предложил Ирану напрямую контактировать с Вашингтоном. Тегеран при этом заявлял, что не планирует новый раунд переговоров.
