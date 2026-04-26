Кремль подтвердил готовящуюся встречу Путина с главой МИД Ирана в Москве

Президент России Владимир Путин планирует принять министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в рамках его визита в Москву.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин планирует принять министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в рамках его визита в Москву. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да. Можем подтвердить», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

О планах Путина принять Арагчи в интервью агентству ISNA также заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Встреча, по словам дипломата, состоится в понедельник, 27 апреля. В ходе визита Арагчи также проведет консультации с российскими представителями по текущему состоянию переговоров, вопросам прекращения огня и намерен представить доклад о ходе переговоров.

«Учитывая двусторонние отношения между двумя странами, а также вопрос добрососедства и общий подход обеих стран на региональной и международной арене, мы наблюдаем регулярные контакты на высоком уровне между официальными лицами двух стран», — сказал Джалали.

Ранее Tasnim и ISNA сообщили о визите Арагчи в Исламабад для продолжения консультаций в рамках региональной поездки, включающей Пакистан, Оман и Россию. Тогда же пакистанское издание Dawn сообщило о планах министра отправиться в Москву.

Между США и Ираном действует перемирие, продленное американским президентом Дональдом Трампом после первоначального двухнедельного срока. Несмотря на то что решение о прекращении огня и о его продлении было принято для достижения успехов в урегулировании конфликта, переговоры сторон 11−12 апреля в Пакистане завершились без соглашения.

25 апреля Трамп отменил поездку американской делегации в Пакистан, заявив, что переговорщикам США не стоит тратить время, чтобы «болтать ни о чем», и предложил Ирану напрямую контактировать с Вашингтоном. Тегеран при этом заявлял, что не планирует новый раунд переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше