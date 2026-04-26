Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова

Поведение Владимира Зеленского на международной арене напоминает персонажа из басни Ивана Крылова «Слон и Моська». Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина, который попросил министра прокомментировать грубую и дерзкую манеру экс-комика в общении с властями США.

Источник: Life.ru

«Есть у нас такая басня Ивана Андреевича Крылова — “Слон и Моська” называется. Я тоже поражаюсь», — ответил министр.

В крыловском сюжете небольшая собачка Моська лает на Слона, который просто не замечает её нападок.

Ранее в американских СМИ заметили, что Владимир Зеленский резко ужесточил риторику в адрес США на фоне сообщений о том, что Вашингтон может поддержать условия Москвы по урегулированию конфликта. Как пишет NYT, глава киевского режима «страшно зол» на Вашингтон и в этой связи активно ищет новых дипломатических и военных союзников.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

