Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова

«Есть у нас такая басня Ивана Андреевича Крылова — “Слон и Моська” называется. Я тоже поражаюсь», — ответил министр.
В крыловском сюжете небольшая собачка Моська лает на Слона, который просто не замечает её нападок.
Ранее в американских СМИ заметили, что Владимир Зеленский резко ужесточил риторику в адрес США на фоне сообщений о том, что Вашингтон может поддержать условия Москвы по урегулированию конфликта. Как пишет NYT, глава киевского режима «страшно зол» на Вашингтон и в этой связи активно ищет новых дипломатических и военных союзников.
