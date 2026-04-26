МАГАТЭ сообщило о 15-й с начала конфликта потере энергии на ЗАЭС

На Запорожской АЭС в пятнадцатый раз с начала российско-украинского конфликта произошло временное отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

Источник: РБК

Предположительно, это случилось из-за короткого замыкания на распределительном устройстве. Электроснабжение удалось восстановить примерно через час.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что частые отключения, произошедшие на фоне 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, свидетельствуют о сохраняющейся нестабильности в сфере ядерной безопасности на Украине.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы, с марта 2022 года она находится под контролем России. ЗАЭС расположена в Запорожской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года. Интеграция станции в российскую энергосистему не была завершена — из‑за боевых действий энергоблоки ЗАЭС переведены в режим «холодного останова».

В последний раз блэкаут на Запорожской АЭС произошел 17 апреля. Подачу электричества восстановили примерно через 40 минут.

Сегодняшнее отключение произошло во время визита Гросси в Киев по случаю 40-летия чернобыльской катастрофы. В рамках этой поездки он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС, а также подписал соглашение между МАГАТЭ и украинским министром энергетики Денисом Шмыгалем, которое, в частности, затрагивает развитие атомной энергетики.

