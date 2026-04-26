«Записывайтесь в отряд»: Развожаев призвал севастопольцев отражать налеты ВСУ

Жители Севастополя получили возможность вступить в ряды мобильных огневых групп, которые обеспечивают дополнительную защиту города от атак беспилотников. О расширении состава специализированного отряда «Севастополь» сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем аккаунте в мессенджере «Макс».

Необходимость укрепления обороны стала очевидной после массированного ночного налета, в ходе которого на город было направлено около 100 воздушных целей.

«Я хочу отметить и поблагодарить бойцов отряда “Севастополь” — нашего севастопольского подразделения, которое сегодня трудится в составе мобильных огневых групп и участвовало активно в отражении сегодняшней ночной атаки», — отметил губернатор.

Следом он призвал всех, кто «имеет силы, желание и умение» записываться в этот отряд, чтобы «участвовать в защите города в мобильных огневых группах».

Власти города планируют в ближайшее время опубликовать подробную инструкцию по вступлению в подразделение. Губернатор отметил, что нынешние условия требуют наращивания численности защитников: «Сегодня мы готовы гораздо больше желающих привлечь для работы в отряде».

Минувшей ночью город столкнулся с серьезной угрозой: над Севастополем и акваторией Черного моря было уничтожено 71 устройство самолетного типа. Несмотря на успешную работу ПВО, падение обломков привело к жертвам — один человек погиб, четверо получили ранения. Удары нанесли повреждения более чем 50 жилым домам, а также объектам инфраструктуры, включая Академию хореографии, городскую больницу и железнодорожные пути. Работа по восстановлению повреждений и усилению мер безопасности продолжается в круглосуточном режиме.

