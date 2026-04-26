NYT описала санкционную политику США как зигзаг

Администрация президента США Дональда Трампа применяет беспорядочный подход к санкциям против России и Ирана, пишет The New York Times.
В середине марта США ослабили санкции, разрешив в течение 30 дней закупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта. Это касалось и иранской нефти. В середине апреля, после истечения 30-дневного срока, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать ослабление санкций для российской и иранской нефти. Однако два дня спустя Минфин выпустил новую лицензию на покупку российской нефти, загруженной на суда до 17 апреля. Позднее Бессент заявил в интервью Associated Press, что США не планируют снова продлевать разрешение на покупку российской нефти. На слушаниях в конгрессе он объяснил, что решение о продлении лицензии на поставку российской нефти было принято после того, как развивающиеся страны обратились к нему с просьбой сохранить больше российской нефти на рынке.
В условиях, когда администрация Трампа сталкивается с последствиями войны, которую она и Израиль начали с Ираном, Минфин, который курирует санкции, вынужден импровизировать, отмечает газета. В пятницу, 24 апреля, администрация Трампа ввела санкции в отношении 40 судоходных компаний и судов, которые, по ее мнению, входят в так называемый теневой флот иранских нефтяных танкеров. Под ограничения также попал независимый китайский нефтеперерабатывающий завод Hengli Petrochemical Refinery, который является одним из крупнейших импортеров иранской нефти.
«Все это “взад и вперед” свидетельствует о том, что администрация Трампа не ожидала, что это продлится так долго», — отметила старший научный сотрудник и директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Изначально «основным вектором давления» были военные действия и предполагалось, что бомбардировки вынудят Иран капитулировать, пояснила она. Однако по мере того как боевые действия затягивались, а ставки в войне повышались, идея военной эскалации становилась все менее приемлемой, и Трамп тогда «довел риторику до максимума», пригрозив уничтожить иранскую цивилизацию, что привело к сосредоточению внимания на экономических аспектах, добавила Кавана.
Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, считает, что бессистемное использование санкций Соединенными Штатами отражает слияние экономической и военных действий. «У нас нет готового сценария для такого рода экономической войны, что, возможно, объясняет некоторые неуклюжие действия Соединенных Штатов», — считает он.
