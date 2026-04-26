NYT описала санкционную политику США как зигзаг

В середине марта США ослабили санкции, разрешив в течение 30 дней закупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта. Это касалось и иранской нефти. В середине апреля, после истечения 30-дневного срока, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать ослабление санкций для российской и иранской нефти. Однако два дня спустя Минфин выпустил новую лицензию на покупку российской нефти, загруженной на суда до 17 апреля. Позднее Бессент заявил в интервью Associated Press, что США не планируют снова продлевать разрешение на покупку российской нефти. На слушаниях в конгрессе он объяснил, что решение о продлении лицензии на поставку российской нефти было принято после того, как развивающиеся страны обратились к нему с просьбой сохранить больше российской нефти на рынке.