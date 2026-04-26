Китайская Hengli Petrochemical отрицает обвинения в торговых сделках с Ираном

Китайская компания Hengli Petrochemical отрицает информацию о торговых сделках с Ираном. Компания опубликовала заявление на сайте Шанхайской фондовой биржи после того, как США добавили ее нефтехимический завод Hengli в Даляне в санкционный список за покупку нефти у Ирана.

Hengli Petrochemical — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая. В своем сообщении компания заявила, что «никогда не вела никакой торговли с Ираном», и все ее поставщики сырой нефти «гарантировали, что происхождение поставляемой сырой нефти не подпадает под действие американских санкций» (цитата по Reuters).

В Hengli Petrochemical отметили, что у компании есть достаточно запасов сырой нефти. Их хватит примерно на три месяца. Ситуация вокруг Ирана никак не повлияла на закупки нефти Hengli Petrochemical, уточняется в сообщении. Там же заявлено, что компания будет добиваться снятия санкций, поскольку они ничем не обоснованы.

24 апреля Минфин США добавил в санкционные списки по Ирану 20 компаний и 19 нефтяных танкеров. Американское управление по контролю за иностранными активами также выпустило лицензию, которая разрешает сворачивать операции с участием китайской Hengli Petrochemical.

